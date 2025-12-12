PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B31

Freiburg (ots)

Auf der Bundesstraße 31 zwischen Breisach und Bad Krozingen hat sich am Freitag, 12.12.2025, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es gegen 13.50 Uhr zwischen der Abfahrt Oberrimsingen und der Autobahnanschlussstelle Bad Krozingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Dabei wurden drei Personen verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt. Gegen 15.30 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Breisach wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

