POL-FR: Bad Krozingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B31

Auf der Bundesstraße 31 zwischen Breisach und Bad Krozingen hat sich am Freitag, 12.12.2025, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es gegen 13.50 Uhr zwischen der Abfahrt Oberrimsingen und der Autobahnanschlussstelle Bad Krozingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Dabei wurden drei Personen verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt. Gegen 15.30 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Breisach wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

