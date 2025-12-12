PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Kinder körperlich angegangen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 11.12.2025, gegen 15:20 Uhr befand sich ein bislang unbekannter Mann in Begleitung zweier Kinder in einem Einkaufsmarkt in der Freiburger Straße in Titisee-Neustadt. Im Verlaufe seines Einkaufs im Markt soll er eines der beiden Kinder, im Bereich der Kassen, augenscheinlich mit einer Packung Kaffeepulver auf den Kopf sowie auf die Backe geschlagen haben. Beim Verlassen des Marktes soll er den Jungen erneut angegangen haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
ChrA
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

