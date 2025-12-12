PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldkirch: Unfall an der Auffahrt zur B500

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, ereignete sich gegen 08.00 Uhr auf der K6563 zwischen Oberalpfen und Waldkirch, an der Abzweigung zur B500 ein Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein 46-jähriger Lieferwagenfahrer mit einem Toyota, der von einer 18-Jährigen gelenkt wurde. Aufgrund unterschiedlicher Sachverhaltsschilderungen der beiden Beteiligten, ist der Unfallhergang bislang unklar. Während eine Partei von einem fehlerhaften Anfahren vom Fahrbahnrand gesprochen hat, steht dem ein angebliches Überholmanöver entgegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

