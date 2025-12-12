PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Schillerstraße: Pkw kollidiert frontal mit Gartenmauer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.12.2025, gegen 23:40 Uhr wurde das Polizeirevier Titisee-Neustadt über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich an der Einmündung Jakobistraße / Schillerstraße in Titisee-Neustadt ereignet habe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Ringstraße in Titisee-Neustadt und streifte beim Rechtsabbiegen in die Schillerstraße einen dort ordnungsgemäß wartenden Pkw. Statt sich nach dem Streifvorgang um die Schadensregulierung zu kümmern, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Scheuerlenstraße. An der Einmündung Jakobistraße geriet er in der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus frontal auf eine Gartenmauer auf. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung beim 28-jährigen Autofahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Er wurde außerdem beim Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

