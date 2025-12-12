Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, kam es gegen 15:30 Uhr in der Schopfheimer Straße in Zell im Wiesental zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lieferwagen. Dabei wurde der 78-jährige Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb über diese Meldung hinaus vorerst keine weiteren Angaben gemacht werden können. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Drohne eingesetzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Die Verkehrspolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell