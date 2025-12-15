PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Kleines Wiesental: 52-jähriger Mann vermisst - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster tot aufgefunden

Freiburg (ots)

Bei einer weiteren umfangreichen Suchaktion konnte am Sonntagmittag, 
14.12.2025, der Vermisste tot aufgefunden werden. 

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich durch die 
Ermittlungen bislang nicht ergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. 

Die Medienschaffenden werden gebeten die Lichtbilder nicht weiter zu 
verwenden. 

Ursprungsmeldung:

Seit Mittwoch 10.12.2025, wird ein 52-jähriger Mann aus dem Kleinen 
Wiesental vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann 
in einer hilflosen Lage befindet. Suchmaßnahmen führten bislang nicht
zum Auffinden des Mannes. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt.

Ein aktuelles Bild des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei
Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

++++ gelöscht ++++

Der Vermisste ist ca. 1,75 Meter groß und hat eine Glatze sowie eine 
korpulente Statur. Der Vermisste trägt einen goldenen Ohrring.

Wer hat den Mann gesehen oder kann weitere Hinweise zum 
Aufenthaltsort geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Freiburg unter Tel.
0761 882 2880 (24/7), entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

