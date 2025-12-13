PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße

Am Freitag, 12.12.2025, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:25 Uhr in Emmendingen in der Karl-Friedrich-Straße durch bislang unbekannte Täter ein Fahrrad (Pedelec, Marke "Bulls", Farbe weiß) entwendet.

Das Fahrrad war zur Tatzeit vor einer Gaststätte in der Karl-Friedrich-Straße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 2.200,00 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07641 582-0 zu melden.

RE/ow

FLZ/js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

