POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit von Mittwoch, 10.12.2025 auf Donnerstag, 11.12.2025, wurde in Bad Krozingen auf einem Privatparkplatz im Schmiedeweg, welcher öffentlich zugänglich ist, ein geparkter PKW beschädigt.

Der/die Unfallverursacher/-in beschädigte vermutlich beim Rangieren den geparkten PKW und setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.Nr.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können.

