Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Mehrere Verletzte bei Abbiegeunfall

Freiburg (ots)

Breisach: Am Sonntag 14.12.2025 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Straße "Zum Kaiserstuhl" und der Landesstraße 104. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw VW T-Roc bog nach jetzigem Stand der Ermittlungen von der Straße Zum Kaiserstuhl kommend nach links in die L 104 in Richtung B 31 ab. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines von links auf der L104 in Fahrtrichtung Vogtsburg herankommenden Pkw Seat Cupra welcher mit 4 Personen besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die beiden Insassen im VW mittelschwer verletzt. Die vier Insassen des Seat wurden allesamt leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 38.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Breisach war neben Rettungsdienst und Notarzt ebenfalls im Einsatz. Die Landesstraße musste für die Dauer von 1,5 Stunden gesperrt werden.

