Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbrecher unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr kam es zu zwei Einbrüche in Wehr. In beiden Fällen gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Innere der Wohnhäuser, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlten Möbelstücke. Sowohl beim Einbruch in Wehr- Öflingen, wie auch in Wehr- Brennet wurden Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe gestohlen. An beiden Wohnhäusern entstand Sachschaden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in den Wehrer Ortsteilen Brennet und Öflingen Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

