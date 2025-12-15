Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Flucht vor Polizeikontrolle - mehrere Menschen gefährdet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 17:45 Uhr versuchte sich der Fahrer eines Audi A5 in Albbruck einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Dazu beschleunigte er innerorts bei erlaubten 30 km/h auf über 100 km/h und reduzierte die Geschwindigkeit an Einmündungen und Kreuzungen nicht merklich. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt, die sich über mehrere Kilometer erstreckte, gefährdete der Tatverdächtige mindestens zwei Fußgänger, die sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen mussten, sowie einen schwarzen BMW mit Schweizer Zulassung. Die Verfolgungsfahrt wurde aufgrund der hohen Gefährdung Unbeteiligte nicht fortgesetzt. Der Tatverdacht richtet sich aufgrund Zeugenaussagen gegen einen 57-Jährigen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des Audi A5 geben können. Außerdem werden Personen, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des schwarzen BMWs mit Schweizer Zulassung, gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen zu melden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

