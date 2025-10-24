Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/B39 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6144654), kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall auf der B39.

Ersten Unfallermittlungen zufolge überholte ein Autofahrer auf der linken Spur einen Lastwagen. Beim Wechsel auf die rechte Spur touchierte er hierbei mit seinem Heck den Lastwagen. Durch den Zusammenstoß kam der Lastwagen ins Schlingern und touchierte zuerst die linke und danach die rechte Leitplanke. Anschließend kam dieser mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Auto geriet durch den Kontakt mit dem Lastwagen ebenfalls ins Schlingern und wurde über die rechte Leitplanke ins angrenzende Gelände abgewiesen.

Eine akute medizinische Behandlung der Beteiligten war nicht erforderlich.

Durch den Unfall wurde die Mittelleitplanke beschädigt und durch die Straßenmeisterei mittels Warnbaken gesichert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme und dem Abschleppen der Fahrzeuge konnten die Sperrungen der Fahrbahnen gegen 14:30 Uhr aufgehoben werden.

