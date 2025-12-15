Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.12.2025, 20.00 Uhr auf Samstag, 13.12.2025, 09.00 Uhr wurde ein in der Zeppelinstraße vor dem Anwesen Nr. 16 geparktes schwarzes Auto nach bisherigen Erkenntnissen vorsätzlich zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

