PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.12.2025, 20.00 Uhr auf Samstag, 13.12.2025, 09.00 Uhr wurde ein in der Zeppelinstraße vor dem Anwesen Nr. 16 geparktes schwarzes Auto nach bisherigen Erkenntnissen vorsätzlich zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:22

    POL-FR: Albbruck: Flucht vor Polizeikontrolle - mehrere Menschen gefährdet

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, gegen 17:45 Uhr versuchte sich der Fahrer eines Audi A5 in Albbruck einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Dazu beschleunigte er innerorts bei erlaubten 30 km/h auf über 100 km/h und reduzierte die Geschwindigkeit an Einmündungen und Kreuzungen nicht merklich. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt, die sich über mehrere Kilometer ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:15

    POL-FR: Höchenschwand: Mehrere Delikte in Zusammenhang mit Unfallgeschehen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, geriet gegen 15:45 Uhr eine 81-jährige VW- Fahrerin in Höchenschwand in der Kurve Höhe Sportplatz aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke. Nachdem sie und ihr Mitfahrer das verunfallte Auto verlassen hatten und Ersthelfer angehalten hatten, krachte eine 77-jähriger Suzuki-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:14

    POL-FR: Wehr: Einbrecher unterwegs - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.12.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr kam es zu zwei Einbrüche in Wehr. In beiden Fällen gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Innere der Wohnhäuser, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlten Möbelstücke. Sowohl beim Einbruch in Wehr- Öflingen, wie auch in Wehr- Brennet wurden Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe gestohlen. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren