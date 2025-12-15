POL-FR: Kandern: Brand auf Hofgut in Wollbach
Freiburg (ots)
Am Samstag, 13.12.2025, gegen 20.15 Uhr, riefen mehrere Personen bei der Integrierten Leitstelle an und teilten mit, dass es auf einem Hofgut bei Wollbach brennen würde. Auf dem großen Hofgut brannten etwa 30 bis 35 Obstgroßkisten aus Kunststoff, welche unweit einer großen Feuerschale standen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein in der Nähe der Obstgroßkisten stehender Kleintransporter wurde durch die Hitzeentwicklung im Frontbereich stark beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell