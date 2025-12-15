PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Brand auf Hofgut in Wollbach

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 20.15 Uhr, riefen mehrere Personen bei der Integrierten Leitstelle an und teilten mit, dass es auf einem Hofgut bei Wollbach brennen würde. Auf dem großen Hofgut brannten etwa 30 bis 35 Obstgroßkisten aus Kunststoff, welche unweit einer großen Feuerschale standen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein in der Nähe der Obstgroßkisten stehender Kleintransporter wurde durch die Hitzeentwicklung im Frontbereich stark beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:42

    POL-FR: Bad Säckingen: Überholvorgang trotz Gegenverkehr- Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, gegen 7:30 Uhr überholte ein bislang unbekanntes Auto einen Linienbus, der auf der B34 von Bad Säckingen in Richtung Wehr fuhr. Eine entgegenkommende 23- jährige Dacia-Fahrerin musste mit ihrem Auto eine Vollbremsung einleiten und in den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Das Polizeirevier Bad ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:24

    POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag, 12.12.2025, 20.00 Uhr auf Samstag, 13.12.2025, 09.00 Uhr wurde ein in der Zeppelinstraße vor dem Anwesen Nr. 16 geparktes schwarzes Auto nach bisherigen Erkenntnissen vorsätzlich zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren