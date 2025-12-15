PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Überholvorgang trotz Gegenverkehr- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 7:30 Uhr überholte ein bislang unbekanntes Auto einen Linienbus, der auf der B34 von Bad Säckingen in Richtung Wehr fuhr. Eine entgegenkommende 23- jährige Dacia-Fahrerin musste mit ihrem Auto eine Vollbremsung einleiten und in den Grünstreifen ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Überholvorgang wahrgenommen haben oder Hinweise auf das Auto oder den Fahrenden geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Das könnte Sie auch interessieren