Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrerin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.12.205, gegen 15.45 Uhr, wurde eine 48-jährige Fahrerin eines grauen Peugeot Opfer eines Trickdiebstahles.

Sie befuhr mit ihrem Pkw einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Friedlingen, als ein unbekannter Mann neben ihren Pkw trat und mehrfach aufgeregt nach unten zeigte. Sie stieg aus und schaute nach was der Unbekannte ihr zeigen wollte. Der Unbekannte zeigte der Frau ein Feuerzeug, welches er in der Hand hielt und ging anschließend davon. Beim Abschließen des Pkws bemerkte die 48-Jährige, dass sich der Fahrzeugschlüssel nicht mehr im Pkw befand. Der Schlüssel befand sich in ihrem schwarzen Lederrucksack, der auf dem Beifahrersitz lag. Nun bemerkte sie das Fehlen ihres Rucksackes. Vermutlich entwendete dieser ein zweiter Unbekannter, der die Beifahrertür des Pkw öffnete während die 48-Jährige vom ersten Unbekannten abgelenkt wurde. In dem Rucksack befanden sich unter anderem Schlüssel, eine schwarze Geldbörse mit Bankkarten, Bargeld und Identitätsdokumenten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, dünne Statur, 5-Tage-Bart, schwarze Haare. Er sprach Französisch und trug eine Jeans sowie eine Weste.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

  • 15.12.2025 – 15:45

    POL-FR: Albbruck: Diebstahl auf Baustelle im Albtal

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 19.00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 07.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zur Baustelle auf der L154 im Albtal. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Arbeitsmaschinen entwendet. Außerdem wurde Spezialwerkzeug gestohlen. Der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:43

    POL-FR: Kandern: Brand auf Hofgut in Wollbach

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, gegen 20.15 Uhr, riefen mehrere Personen bei der Integrierten Leitstelle an und teilten mit, dass es auf einem Hofgut bei Wollbach brennen würde. Auf dem großen Hofgut brannten etwa 30 bis 35 Obstgroßkisten aus Kunststoff, welche unweit einer großen Feuerschale standen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein in der Nähe der Obstgroßkisten stehender ...

    mehr
