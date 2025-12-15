Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrerin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.12.205, gegen 15.45 Uhr, wurde eine 48-jährige Fahrerin eines grauen Peugeot Opfer eines Trickdiebstahles.

Sie befuhr mit ihrem Pkw einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Friedlingen, als ein unbekannter Mann neben ihren Pkw trat und mehrfach aufgeregt nach unten zeigte. Sie stieg aus und schaute nach was der Unbekannte ihr zeigen wollte. Der Unbekannte zeigte der Frau ein Feuerzeug, welches er in der Hand hielt und ging anschließend davon. Beim Abschließen des Pkws bemerkte die 48-Jährige, dass sich der Fahrzeugschlüssel nicht mehr im Pkw befand. Der Schlüssel befand sich in ihrem schwarzen Lederrucksack, der auf dem Beifahrersitz lag. Nun bemerkte sie das Fehlen ihres Rucksackes. Vermutlich entwendete dieser ein zweiter Unbekannter, der die Beifahrertür des Pkw öffnete während die 48-Jährige vom ersten Unbekannten abgelenkt wurde. In dem Rucksack befanden sich unter anderem Schlüssel, eine schwarze Geldbörse mit Bankkarten, Bargeld und Identitätsdokumenten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, dünne Statur, 5-Tage-Bart, schwarze Haare. Er sprach Französisch und trug eine Jeans sowie eine Weste.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell