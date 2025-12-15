POL-FR: Albbruck: Diebstahl auf Baustelle im Albtal
Freiburg (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 19.00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 07.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zur Baustelle auf der L154 im Albtal. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Arbeitsmaschinen entwendet. Außerdem wurde Spezialwerkzeug gestohlen. Der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges auf der L154 von Hohenfels kommend festgestellt haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
