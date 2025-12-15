PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Mehrere Wohnungseinbrüche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.12.2025 bis Samstag, 
13.12.2025, wurden der Polizei mehrere Wohnungseinbrüche 
beziehungsweise Versuche im Landkreis Lörrach, mit Schwerpunkt im 
Markgräflerland, gemeldet.

Schliengen/Niedereggenen

Am Donnerstag, 11.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.45 Uhr bis 
21.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür 
eines Einfamilienhauses in der Brunnengasse in Niedereggenen 
aufzuhebeln. Die Täterschaft gelangte nicht in das Haus.

Efringen-Kirchen 

Auch am Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr,
schlug eine unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster ein um in ein 
Haus in der Straße "Beim Breitenstein" in Efringen-Kirchen zu 
gelangen.  Die Täterschaft versuchte anschließen das Kellerfenster 
durch Hineingreifen zu öffnen, was aufgrund des verriegelten 
Fenstergriffes misslang.

Kandern

Am Freitag, 12.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.15 Uhr bis 20.30 
Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster 
gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Belchenstraße in Kandern. Aus 
dem Haus wurden unter anderem Goldmünzen entwendet. 


Fischingen

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 15.45 Uhr, wurde der Polizei ein 
Einbruch in ein Haus in der Neumattenstraße in Fischingen mitgeteilt.
Um in das Haus zu gelangen schlug eine unbekannte Täterschaft die 
Glasscheibe einer Balkontür sowie einer Terrassentür ein. Aus dem 
Haus wurde vermutlich Schmuck entwendet.

Lörrach

Am Samstag, 13.12.2025, kurz vor 18.00 Uhr, wurde ein Bewohner eines 
Einfamilienhauses im Lettenweg in Lörrach auf Geräusche aufmerksam. 
Bei einer Nachschau konnte er ein offenstehendes Fenster mit 
Hebelspuren feststellen. Vermutlich wurde die unbekannte Täterschaft 
bei der Tatausführung durch den Bewohner gestört. Aus dem Haus wurde 
nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne 
Erfolg. 


Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

