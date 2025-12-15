Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Mehrere Wohnungseinbrüche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.12.2025 bis Samstag, 13.12.2025, wurden der Polizei mehrere Wohnungseinbrüche beziehungsweise Versuche im Landkreis Lörrach, mit Schwerpunkt im Markgräflerland, gemeldet. Schliengen/Niedereggenen Am Donnerstag, 11.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.45 Uhr bis 21.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Brunnengasse in Niedereggenen aufzuhebeln. Die Täterschaft gelangte nicht in das Haus. Efringen-Kirchen Auch am Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster ein um in ein Haus in der Straße "Beim Breitenstein" in Efringen-Kirchen zu gelangen. Die Täterschaft versuchte anschließen das Kellerfenster durch Hineingreifen zu öffnen, was aufgrund des verriegelten Fenstergriffes misslang. Kandern Am Freitag, 12.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.15 Uhr bis 20.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Belchenstraße in Kandern. Aus dem Haus wurden unter anderem Goldmünzen entwendet. Fischingen Am Samstag, 13.12.2025, gegen 15.45 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Haus in der Neumattenstraße in Fischingen mitgeteilt. Um in das Haus zu gelangen schlug eine unbekannte Täterschaft die Glasscheibe einer Balkontür sowie einer Terrassentür ein. Aus dem Haus wurde vermutlich Schmuck entwendet. Lörrach Am Samstag, 13.12.2025, kurz vor 18.00 Uhr, wurde ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Lettenweg in Lörrach auf Geräusche aufmerksam. Bei einer Nachschau konnte er ein offenstehendes Fenster mit Hebelspuren feststellen. Vermutlich wurde die unbekannte Täterschaft bei der Tatausführung durch den Bewohner gestört. Aus dem Haus wurde nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

