Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 13.12.2025 zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich in der Roethestraße in Emmendingen ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem ordnungegemäß am Straßenrand geparkten Ford.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit dem linken Fahrzeugheck des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: (07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell