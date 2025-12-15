PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 13.12.2025 zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich in der Roethestraße in Emmendingen ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem ordnungegemäß am Straßenrand geparkten Ford.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit dem linken Fahrzeugheck des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: (07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 16:00

    POL-FR: Rheinhausen: Tödlicher Verkehrsunfall - Pkw stürzt in die Elz

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 14.12.2025, gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Autofahrer alleine in seinem Pkw die Verbindungsstraße von Rheinhausen kommend in Fahrtrichtung Kenzingen. Im Bereich des Seehofs bog der Fahrer nach links in Richtung Herbolzheim ab und fuhr dabei auf eine Brücke zu. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:59

    POL-FR: Landkreis Lörrach: Mehrere Wohnungseinbrüche

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.12.2025 bis Samstag, 13.12.2025, wurden der Polizei mehrere Wohnungseinbrüche beziehungsweise Versuche im Landkreis Lörrach, mit Schwerpunkt im Markgräflerland, gemeldet. Schliengen/Niedereggenen Am Donnerstag, 11.12.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.45 Uhr bis 21.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren