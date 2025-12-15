PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Traktor gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (07.12.2025), 21.00 Uhr und Freitag (12.12.2025), 18.00 Uhr stahlen noch unbekannte Täter in Asperg einen Traktor. Der Traktor des Herstellers Kubota war in einem Geräteschuppen am Rande der Eglosheimer Straße, kurz nach der Unterführung der Bundesautobahn 81 abgestellt. Die Täter fuhren den Bulldozer mutmaßlich über das Grundstück, durchtrennten einen Metallzaun und luden das Gefährt vermutlich auf ein größeres Fahrzeug auf, um es endgültig fortzuschaffen. Der Wert des roten Traktors wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt, der Sachschaden an dem Zaun dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07141 1500170 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

