Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Samstag kam es in Böblingen zu mehreren Einbrüchen. Im Bereich Zimmerschlag brachen die bislang unbekannten Täter in ein Vereinsheim ein, in dem sie zunächst ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes wurde eine Tür eingeschlagen und ein Tresor aus der Verankerung gerissen. Dieser wurde noch im Objekt aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Unweit der Sportanlagen befindet sich eine Kleingartenanlage. Hier wurde zum jetzigen Stand der Ermittlungen in sechs Gartenhäuschen eingebrochen. Das Diebesgut wird aktuell auf einen Wert von 3.500 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

