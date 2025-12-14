PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Samstag kam es in Böblingen zu mehreren Einbrüchen. Im Bereich Zimmerschlag brachen die bislang unbekannten Täter in ein Vereinsheim ein, in dem sie zunächst ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes wurde eine Tür eingeschlagen und ein Tresor aus der Verankerung gerissen. Dieser wurde noch im Objekt aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Unweit der Sportanlagen befindet sich eine Kleingartenanlage. Hier wurde zum jetzigen Stand der Ermittlungen in sechs Gartenhäuschen eingebrochen. Das Diebesgut wird aktuell auf einen Wert von 3.500 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 07:15

    POL-LB: Leonberg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht -

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (12.12.2025) drangen ein oder mehrere Täter gegen 20:00 Uhr in ein Wohnhaus Im Wengert ein, indem sie die Terrassentüre einschlugen, die Türe entriegelten und sich so Zugang zu den Räumen verschafften. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. Zum entstandenen Sachschaden bzw. dem erlangten Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 07:12

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend (12.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 00:30 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über ein Fenster in ein Gebäude in der Römerhofstraße im Stadtteil Hoheneck. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 07:07

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Wohnungseinbruch

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (12.12.2025) zwischen 16:30 Uhr und etwa 21:00 Uhr wurde in der Waldenburger Straße in ein Gebäude eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein, durchsuchten es und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und ein Sparbuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren