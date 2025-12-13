Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (12.12.2025) drangen ein oder mehrere Täter gegen 20:00 Uhr in ein Wohnhaus Im Wengert ein, indem sie die Terrassentüre einschlugen, die Türe entriegelten und sich so Zugang zu den Räumen verschafften. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. Zum entstandenen Sachschaden bzw. dem erlangten Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell