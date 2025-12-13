Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbrüche in Wohnhäuser am Abend

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (12.12.2025) im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr kam es in Tamm sowohl in der Silcherstraße als auch in der Reutlinger Straße zu Einbruchsdelikten in Wohngebäude. In der Silcherstraße verschaffte sich der Einbrecher Zutritt über ein gekipptes Fenster und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. In der Reutlinger Straße wurde eine Terrassentüre aufgehebelt, die Wohnung durchwühlt und Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 405 0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

