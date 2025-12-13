PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit umgestürztem Transporter

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr befuhr der 32-jährige Lenker eines Renault Master die L 1125 aus Richtung Vischerkurve in Richtung Bahnhof Vaihingen/Enz. Auf Höhe der Biogasanlage kam ihm die 30-jährige Lenkerin eines VW Polo auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, wich der Lkw-Lenker nach rechts aus, dabei kam der Lkw von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte dieser eine kleine Böschung hinab und kam auf dem parallel verlaufenden Radweg seitlich zum Liegen. Warum die Polo-Lenkerin in den Gegenverkehr fuhr, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit, musste durch einen Abschleppdienst aufgerichtet und abgeschleppt werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand kein Schaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 14:18

    POL-LB: Affalterbach: frisch gesetzte Bäume gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Von Mittwoch (10.12.2025) auf Donnerstag (11.12.2025) verschwanden drei frisch gesetzte Bäume aus der Hochdorfer Straße in Affalterbach. Die Bepflanzung entlang der Straße war durch das Landratsamt Ludwigsburg in Auftrag gegeben worden. Die bislang unbekannten Täter zogen drei der Bäume aus dem Erdreich und entwendeten sie. Der Wert der Pflanzen dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:57

    POL-LB: Sindelfingen: Geschädigter einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagmorgen (12.12.2025) gegen 03:55 Uhr streifte ein 39-jähriger Mercedes-Lenker in der Bahnhofstraße in Sindelfingen ein geparktes Fahrzeug. Der 39-Jährige war in Richtung Neckarstraße unterwegs, als er beim Vorbeifahren den am rechten Straßenrand geparkten unbekannten Pkw beschädigte. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren