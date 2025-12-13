Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit umgestürztem Transporter

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr befuhr der 32-jährige Lenker eines Renault Master die L 1125 aus Richtung Vischerkurve in Richtung Bahnhof Vaihingen/Enz. Auf Höhe der Biogasanlage kam ihm die 30-jährige Lenkerin eines VW Polo auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, wich der Lkw-Lenker nach rechts aus, dabei kam der Lkw von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte dieser eine kleine Böschung hinab und kam auf dem parallel verlaufenden Radweg seitlich zum Liegen. Warum die Polo-Lenkerin in den Gegenverkehr fuhr, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit, musste durch einen Abschleppdienst aufgerichtet und abgeschleppt werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand kein Schaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt 25.000 Euro.

