Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 06.12.2025, gegen 01:00 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Böcklinstraße in Homburg-Erbach. Hierbei werden mehrere Müllbehältnisse, sowie ein Baum beschädigt. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

