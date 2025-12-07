Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Kirkel (ots)

Am Mittag des 06.12.2025, um 16:18 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Be-zirksstraße in 66440 Blieskastel. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug mit dem linken Seiten-spiegel des geschädigten Transporters (weißer Peugeot mit Saarbrücker Kreiskennzei-chen). Der Spiegel wurde hierdurch vollständig zerstört, sodass dessen Einzelteile über die gesamte Fahrbahn verteilt wurden.

Der Transporter war in Fahrtrichtung von der Kirkeler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Metzer Straße in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkt. Das unfallverursa-chende Fahrzeug befuhr die Bezirksstraße in dieser Fahrtrichtung. Daher ist anzunehmen, dass der Kollisionsschaden hier an der rechten Fahrzeugseite zu erwarten ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell