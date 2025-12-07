PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Kirkel (ots)

Am Mittag des 06.12.2025, um 16:18 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Be-zirksstraße in 66440 Blieskastel. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug mit dem linken Seiten-spiegel des geschädigten Transporters (weißer Peugeot mit Saarbrücker Kreiskennzei-chen). Der Spiegel wurde hierdurch vollständig zerstört, sodass dessen Einzelteile über die gesamte Fahrbahn verteilt wurden.

Der Transporter war in Fahrtrichtung von der Kirkeler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Metzer Straße in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkt. Das unfallverursa-chende Fahrzeug befuhr die Bezirksstraße in dieser Fahrtrichtung. Daher ist anzunehmen, dass der Kollisionsschaden hier an der rechten Fahrzeugseite zu erwarten ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:11

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel

    Kirkel (ots) - Am Morgen des 06.12.2025, von ca. 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrs-unfallflucht in der Kirchenstraße, auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in Kirkel-Limbach. Hierbei wurde die vordere Fahrerseite eines weißen Dacia Sanderos mit Kuseler Kreisken-nung beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:06

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Hiltebrandtstraße in Homburg

    Homburg (ots) - Zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt kollidierte ein braunes Fahrzeug in der Hiltebrandtstraße in Höhe Einmündung zur Kaiserstraße mit einem Rohrpfosten mit angebrachten Verkehrszeichen. Der Rohrpfosten brach daraufhin in Bodennähe und fiel auf den Gehsteig sowie Teile der Fahrbahn. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 15:02

    POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

    Blieskastel (ots) - Im Tatzeitraum vom 03.12.2025, 20:00 Uhr, bis 04.12.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Saargemünder Straße in Blieskastel zu einem Diebstahl aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen schwarzen VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen. Bislang unbekannte Täter durchwühlten den PKW und entwendeten eine dunkle Jacke, zwei Paar Schuhe und die Geldbörse des Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren