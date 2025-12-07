Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel

Kirkel (ots)

Am Morgen des 06.12.2025, von ca. 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrs-unfallflucht in der Kirchenstraße, auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in Kirkel-Limbach. Hierbei wurde die vordere Fahrerseite eines weißen Dacia Sanderos mit Kuseler Kreisken-nung beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

