POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel
Kirkel (ots)
Am Morgen des 06.12.2025, von ca. 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrs-unfallflucht in der Kirchenstraße, auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in Kirkel-Limbach. Hierbei wurde die vordere Fahrerseite eines weißen Dacia Sanderos mit Kuseler Kreisken-nung beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell