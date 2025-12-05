PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raubüberfall in der Homburger Vorstadt - Zeugen gesucht

Homburg (ots)

Am 04.12.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in der Lerchenstraße in Homburg. Hierbei überfielen zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 16 bis 18 Jahre einen Mann, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt zu seinem Wohnanwesen befand. Die Täter forderten, unter Vorbehalt eines Messers, die Herausgabe von Bargeld. Als der Geschädigte sein mitgeführtes Bargeld aushändigte, flüchteten die Täter mitsamt der Beute und einem ledernen Rucksack des Geschädigten zu Fuß in bislang unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Personenbeschreibung der beiden Täter: männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südländischer Phänotyp, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern und blauen Jeans. Die beiden Täter sprachen gebrochen deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

