Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Im Tatzeitraum des 27.11.2025, ca. 18:00 Uhr, bis 28.11.2025, ca. 08:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße in Kirkel-Limbach. Hierbei wurde die Beifahrerseite eines blauen Opel Zafira mit Homburger-Kreiskennung beschädigt. Im An-schluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Opel war im Tatzeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell