Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: PKW landet im Graben auf dem Dach - Feuerwehr im Einsatz

Bild-Infos

Download

Rheurdt (ots)

Am Montagabend wurde die Gesamtwehr Rheurdt sowie der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf Hochend alarmiert. Laut Meldung solle ein Fahrzeug auf Höhe des Linßenhofes von der Fahrbahn abgekommen sein und auf dem Dach im Graben liegen. Dabei sei der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen worden. Als die Feuerwehr nur fünf Minuten nach dem Alarm an der Unfallstelle eintraf, hatten Ersthelfer den Verunfallten bereits durch den Kofferraum aus dem Auto befreit. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung des Fahrers, stellte den Brandschutz sicher und sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Der leicht verletzte Fahrer wurde an den wenig später eingetroffenen Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Polizei veranlasste die Bergung des Fahrzeugs und übernahm die Unfallaufnahme. Nach rund einer halben Stunde konnten die 51 eingesetzten Ehrenamtler der Feuerwehr wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell