Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Löscheinheit Rheurdt feiert Kameradschaftsabend: Ehrungen für besonderes Engagement und langjährigen Einsatz

Bild-Infos

Download

Rheurdt (ots)

Am Samstag, den 25. Oktober 2025, fand der traditionelle Kameradschaftsabend statt. Gemeinsam mit dem Spielmannszug und der Jugendfeuerwehr trafen wir uns am Gerätehaus, um nach einem kurzen Umzug zum Ehrenmal den gefallenen und verstorbenen Kameraden zu gedenken.

Löscheinheitsführer Marc Niessing legte in stillem Gedenken einen Kranz nieder, bevor uns Pastor und Feuerwehrkamerad Norbert Derrix zu einer feierlichen Messfeier in die St. Nikolaus Pfarrkirche einlud.

Anschließend ging es zum geselligen Teil des Abends in den Saal des Restaurants "Zur Post", wo über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen rundum gelungenen Abend verbrachten.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Michael Linzner, wurden mehrere Kameraden für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Die Ehrungen wurden vom Leiter der Feuerwehr, Markus Gehrmann, gemeinsam mit den Abteilungsleitern Gerd Hoeps (Spielmannszug) und Marc Niessing (Löscheinheit) vorgenommen.

Spielmannszug (von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände):

- Fabian Arts - 20 Jahre, silberne Ehrennadel - Dirk Tremöhlen - 50 Jahre, goldene Ehrennadel mit Diamant - Werner Arts - 60 Jahre, goldene Ehrennadel mit Diamant

Löscheinheit:

- Peter Bolten Senior & Matthias Rickers - 35 Jahre, Feuerwehrehrenzeichen in Gold des Landes NRW - Guido Lenzen - 40 Jahre, Sonderabzeichen in Silber des Verbandes der Feuerwehr NRW

Weiterhin wurden ausgezeichnet:

- Yvonne Thier - Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber (3. Teilnahme am Leistungsnachweis) - Mike Härtlein - Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold (5. Teilnahme am Leistungsnachweis)

Nach einem leckeren Buffet sorgten Yvonne Thier und Peter Bolten Junior mit einem humorvollen Fotoquiz für beste Unterhaltung. Die Gäste durften alte Erinnerungen auffrischen und wurden für ihre richtigen Antworten mit kleinen Preisen belohnt.

Zum Abschluss übernahmen unsere feuerwehrinternen DJs Stefan und Markus Kibben das musikalische Kommando - und bei toller Musik, "guter Laune" und ausgelassener Stimmung wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

Manch einer nutzte dabei gleich die Zeitumstellung...

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, Organisatoren und Unterstützer für diesen wunderbaren Abend!

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell