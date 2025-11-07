Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Paderborn (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Paderborn ist am Donnerstagabend (6. November) ein 66-jähriger Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Verletzte einen 17-Jährigen in einer Regionalbahn von Soest nach Paderborn beleidigt haben und ihn nach Ankunft des Zuges in Paderborn mehrfach mit der Faust gegen die Brust geschlagen haben.

Um sich zu schützen, schubste der Jugendliche den Angreifer von sich weg, woraufhin dieser stürzte. Mit Verletzungen an der Hand und an der Schulter wurde der 66-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Männer waren zur Tatzeit alkoholisiert. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und sicherten die Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell