Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Bundespolizei findet erneut gefährliche Gegenstände und stellt Feuerlöscher sicher.

Soest (ots)

Am zweiten Tag der Allerheiligenkirmes haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Donnerstag (06. November) drei gefährliche Gegenstände im Bahnhof Soest sichergestellt.

Im Rahmen der Kontrollen hat die Bundespolizei ein Leatherman bei einem 19-jährigen Tunesier gefunden sowie jeweils ein Tierabwehrspray bei einer 20-jährigen und einem 23-jährigen Deutschen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Weiter widersetzte sich gegen 22:00 Uhr ein stark alkoholisierter 33 Jahre alter Deutscher gegen die Maßnahmen der Bundespolizei. Dieser fragte die Beamten innerhalb kürzester Zeit achtmal hintereinander nach einer bestimmten Zugverbindung und machte einen verwirrten Eindruck. Zudem fing er an, die Bundespolizisten in Portraitaufnahmen zu filmen. Der wiederholten Aufforderung, die Persönlichkeitsrechte der Beamten zu wahren, kam er nicht nach. Da er sich gegenüber den Einsatzkräften nicht ausweisen wollte und sich der Durchsuchung nach Ausweispapieren widersetzte, wurde er gefesselt mit zur Wache genommen. Hierbei musste er von den Einsatzkräften getragen werden, da er sich auf den Boden fallen ließ. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis.

Kurz danach wurde durch die Bundespolizei im Bahnhof Soest ein 23-jähriger Deutscher angetroffen, der einen Feuerlöscher unter dem Arm trug. Auf den Feuerlöscher angesprochen, gab der Salzkottener an, dass er diesen beim Dosenwerfen gewonnen habe. Für die eingesetzten Beamten war dies keine glaubwürdige Äußerung. Sie stellten den Feuerlöscher sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell