Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Köln

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (06. November) gingen der Bundespolizei gleich zwei Gesuchte ins Netz. Ein 28-Jähriger und ein 34-Jähriger müssen nun die ihnen auferlegten Strafen in der Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Um 10:30 Uhr trafen die Beamten einen 28-jährigen Ungar an, nachdem dieser einen Diebstahl in einem Supermarkt des Kölner Hauptbahnhofs begangen hatte. Im Rahmen eines Datenabgleichs seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Wohnungslose aufgrund des Erschleichens von Leistungen durch die Staatsanwaltschaft Memmingen zu einer Geldstrafe von insgesamt 3750 Euro verurteilt worden war. Da der Ungar die Restsumme in Höhe von 3.700 Euro nicht aufbringen konnte, überführten die Einsatzkräfte den Verurteilten in die Justizvollzugsanstalt. Dort muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 37 Tagen absitzen.

Gegen 19:50 Uhr fiel den Einsatzkräften eine ihnen unbekannte Person im Kölner Hauptbahnhof auf, die sich bei Erblicken der Streife umdrehte und zu entkommen versuchte. Eine anschließende Kontrolle des Mannes sowie ein Datenabgleich ergaben, dass gegen den 34-jährigen Algerier ein Haftbefehl des Amtsgerichts Köln vorlag. Der Wohnungslose war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von insgesamt 150 Euro verurteilt worden. Auch er konnte die Restsumme in Höhe von 130 Euro nicht begleichen. Deshalb nahmen die Beamten den Gesuchten fest und führten ihn ebenfalls der Justizvollzugsanstalt zu. Ihn erwartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 13 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell