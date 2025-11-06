Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vollstreckt Haftbefehl - Vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung

Köln/Bonn, 5. November 2025 - Bei einer Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn hat die Bundespolizei am Mittwoch einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 50-jährige mazedonische Staatsangehörige wollte nach Istanbul ausreisen, als die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem ergab, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln bestand.

Der Kölner war wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Freiheitsberaubung rechtskräftig verurteilt worden. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verbüßen.

Die Beamten nahmen den Mann fest, führten ihn zur Dienststelle und eröffneten den Haftbefehl. Anschließend wurde der Verurteilte in die Justizvollzugsanstalt Siegburg überstellt.

