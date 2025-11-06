PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vollstreckt Haftbefehl - Vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vollstreckt Haftbefehl - Vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 5. November 2025 - Bei einer Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn hat die Bundespolizei am Mittwoch einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 50-jährige mazedonische Staatsangehörige wollte nach Istanbul ausreisen, als die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem ergab, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln bestand.

Der Kölner war wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Freiheitsberaubung rechtskräftig verurteilt worden. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verbüßen.

Die Beamten nahmen den Mann fest, führten ihn zur Dienststelle und eröffneten den Haftbefehl. Anschließend wurde der Verurteilte in die Justizvollzugsanstalt Siegburg überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 07:33

    BPOL NRW: Mit Messer im Schnellzug - Bundespolizei stellt Aggressor

    Dortmund (ots) - Am 5. November meldeten Zeugen einen Mann mit einem Messer im Eurocity 6 (Zuglauf: Basel SBB - Dortmund Hbf). Beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten den Mann und beschlagnahmten das Messer. Gegen 21:45 Uhr meldete die Zugbegleiterin des EC 6 der Bundespolizei, dass sich ein Mann mit einem Messer in dem Zug aufhalte. Eine 22-jährige Zeugin hatte die Bahn-Mitarbeiterin zuvor ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:45

    BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Gesuchten am Airport Weeze

    Kleve - Weeze (ots) - Am späten Dienstagabend, 4. November 2025, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein Fluggäste eines aus Spanien kommenden Fluges. Dabei wurde auch ein 45-jähriger Marokkaner bei den eingesetzten Beamten vorstellig. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass nach dem Reisenden gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte gegen ihn einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren