BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Gesuchten am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Dienstagabend, 4. November 2025, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein Fluggäste eines aus Spanien kommenden Fluges. Dabei wurde auch ein 45-jähriger Marokkaner bei den eingesetzten Beamten vorstellig. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass nach dem Reisenden gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte gegen ihn einen Haftbefehl erlassen, nachdem das Amtsgericht Essen ihn im Jahr 2024 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 20 Euro, ersatzweise zu 50 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt hatte. Der Gesuchte bezahlte die geforderte Geldsumme von insgesamt 2000 Euro bei der Bundespolizei und durfte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

