BPOL NRW: Eine Person, drei Haftbefehle - Bundespolizei nimmt mehrfach gesuchten Mann fest

Während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina/Kosovo stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Donnerstagabend (06.11.2025) einen 38-jährigen Albaner fest, der gleich dreifach zur Fahndung ausgeschrieben war. Der erste Haftbefehl wurde im Juni dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Köln wegen Körperverletzung in zwei Fällen, davon in einem Fall tateinheitlich mit Beleidigung und Bedrohung, erlassen. Der zweite und dritte im Juni und Juli dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Diebstahls. Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 3.450 Euro konnte der in Albanien lebende Mann jedoch nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 130 Tagen nicht abwenden. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde er durch die Bundespolizei an die Justizbehörden überstellt.

Am gleichen Abend wurde durch die Bundespolizei außerdem eine Griechin festgestellt, die sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Dubai/Vereinigte Arabische Emirate vorstellte. Gegen die 51-Jährige lag in diesem Fall ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vor. Diese hatte im September dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Untreue ausgestellt. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei, konnte die in Griechenland lebende Frau die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 150 Tagen jedoch abwenden und ihren Weg fortsetzen.

