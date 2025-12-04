POL-HOM: Einbruchsdiebstahl am Münzautomaten der SB Waschstraße in Homburg-Einöd
Homburg (ots)
Im Zeitraum vom 29.11.2025, 17:00 Uhr, bis 01.12.2025, 12:00 Uhr, wurde der Münzautomat einer SB-Waschstraße in der Hauptstraße in Homburg- Einöd durch unbekannte Täter angegangen. Hier kam es zunächst zum gewaltvollen Aufbrechen des Münzautomaten und der anschließenden Entwendung des darin befindlichen Münzgeldes.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
