Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L103 zwischen Blieskastel-Mimbach und Böckweiler

Blieskastel (ots)

Am 29.11.2025, gegen 23:04 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 103 zwischen Blieskastel-Mimbach und Böckweiler. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen einem weißen Mercedes-Benz CLA mit HOM-Kreiskennung und einer silbernen Mercedes-Benz E-Klasse mit HOM-Kreiskennung. An beiden Fahrzeugen entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell