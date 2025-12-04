POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L103 zwischen Blieskastel-Mimbach und Böckweiler
Blieskastel (ots)
Am 29.11.2025, gegen 23:04 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 103 zwischen Blieskastel-Mimbach und Böckweiler. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen einem weißen Mercedes-Benz CLA mit HOM-Kreiskennung und einer silbernen Mercedes-Benz E-Klasse mit HOM-Kreiskennung. An beiden Fahrzeugen entsteht durch den Zusammenstoß Sachschaden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
