PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Hiltebrandtstraße in Homburg

Homburg (ots)

Zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt kollidierte ein braunes Fahrzeug in der Hiltebrandtstraße in Höhe Einmündung zur Kaiserstraße mit einem Rohrpfosten mit angebrachten Verkehrszeichen. Der Rohrpfosten brach daraufhin in Bodennähe und fiel auf den Gehsteig sowie Teile der Fahrbahn. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 15:02

    POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

    Blieskastel (ots) - Im Tatzeitraum vom 03.12.2025, 20:00 Uhr, bis 04.12.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Saargemünder Straße in Blieskastel zu einem Diebstahl aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen schwarzen VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen. Bislang unbekannte Täter durchwühlten den PKW und entwendeten eine dunkle Jacke, zwei Paar Schuhe und die Geldbörse des Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 15:01

    POL-HOM: Raubüberfall in der Homburger Vorstadt - Zeugen gesucht

    Homburg (ots) - Am 04.12.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in der Lerchenstraße in Homburg. Hierbei überfielen zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 16 bis 18 Jahre einen Mann, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt zu seinem Wohnanwesen befand. Die Täter forderten, unter Vorbehalt eines Messers, die Herausgabe von Bargeld. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren