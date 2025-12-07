Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Hiltebrandtstraße in Homburg

Homburg (ots)

Zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt kollidierte ein braunes Fahrzeug in der Hiltebrandtstraße in Höhe Einmündung zur Kaiserstraße mit einem Rohrpfosten mit angebrachten Verkehrszeichen. Der Rohrpfosten brach daraufhin in Bodennähe und fiel auf den Gehsteig sowie Teile der Fahrbahn. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell