Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Blieskastel (ots)

Im Tatzeitraum vom 03.12.2025, 20:00 Uhr, bis 04.12.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Saargemünder Straße in Blieskastel zu einem Diebstahl aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen schwarzen VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen. Bislang unbekannte Täter durchwühlten den PKW und entwendeten eine dunkle Jacke, zwei Paar Schuhe und die Geldbörse des Geschädigten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 15:01

    POL-HOM: Raubüberfall in der Homburger Vorstadt - Zeugen gesucht

    Homburg (ots) - Am 04.12.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt in der Lerchenstraße in Homburg. Hierbei überfielen zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 16 bis 18 Jahre einen Mann, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt zu seinem Wohnanwesen befand. Die Täter forderten, unter Vorbehalt eines Messers, die Herausgabe von Bargeld. Als der ...

  • 04.12.2025 – 13:58

    POL-HOM: Einbruchsdiebstahl am Münzautomaten der SB Waschstraße in Homburg-Einöd

    Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 29.11.2025, 17:00 Uhr, bis 01.12.2025, 12:00 Uhr, wurde der Münzautomat einer SB-Waschstraße in der Hauptstraße in Homburg- Einöd durch unbekannte Täter angegangen. Hier kam es zunächst zum gewaltvollen Aufbrechen des Münzautomaten und der anschließenden Entwendung des darin befindlichen Münzgeldes. Zeugen, die sachdienliche ...

