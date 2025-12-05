POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug
Blieskastel (ots)
Im Tatzeitraum vom 03.12.2025, 20:00 Uhr, bis 04.12.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Saargemünder Straße in Blieskastel zu einem Diebstahl aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen schwarzen VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen. Bislang unbekannte Täter durchwühlten den PKW und entwendeten eine dunkle Jacke, zwei Paar Schuhe und die Geldbörse des Geschädigten.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell