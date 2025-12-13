Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Höhe Tank- und Rastanlage Denkendorf: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Gegen 01:15 Uhr am Samstagmorgen erreichten die Polizei mehrere Meldungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Denkendorf in Fahrtrichtung München. Es war zur Kollision zwischen einem Seat und einem Mercedes Sprinter gekommen. Der Mercedes kippte infolge des Zusammenstoßes um und kam in Seitenlage zum Stehen. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, darunter der 20-jährige Fahrer des Seat und dessen 21 Jahre alter Beifahrer sowie der 55-jährige Fahrer des Mercedes. Alle wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Sowohl die Fahrzeuge als auch die Leitplanken im Bereich der Unfallstelle wurden stark beschädigt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 46.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden, der Verkehr konnte anschließend jedoch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Neben mehreren Streifenwagen, waren zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden (Tel.: 07116869-0 oder Email: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).

