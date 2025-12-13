Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen - Unterriexingen (L1141/K1684): Zwei Verletzte nach Kollision im Einmündungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (12.12.2025) gegen 15:05 Uhr befuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer die L1141 von Sachsenheim kommend in Richtung Unterriexingen. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger Fahrzeuglenker der Marke MG die K1684 aus Untermberg kommend. Der 40-Jährige fuhr in den dortigen Einmündungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt des 38-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens an der Unfallstelle geregelt werden.

