Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch (B464 - Kälberstelle): Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (13.12.2025) gegen 00:35 Uhr kam es auf der B464 zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrzeuglenker eines Pkw befuhr die B464 von Holzgerlingen kommend in Richtung Tübingen. Als er den Kreisverkehr Kälberstelle erreichte, verlor der Fahrzeuglenker aufgrund dichten Nebels und seiner nicht den Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradewegs über den begrünten Kreisverkehr. Der Fahrzeuglenker wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Lenker alkoholisiert war. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Schäden an der Begrünung und einer Betonabgrenzung belaufen sich auf weitere 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Böblingen, das sich mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz befand, aufgenommen.

