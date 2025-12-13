PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch (B464 - Kälberstelle): Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (13.12.2025) gegen 00:35 Uhr kam es auf der B464 zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrzeuglenker eines Pkw befuhr die B464 von Holzgerlingen kommend in Richtung Tübingen. Als er den Kreisverkehr Kälberstelle erreichte, verlor der Fahrzeuglenker aufgrund dichten Nebels und seiner nicht den Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradewegs über den begrünten Kreisverkehr. Der Fahrzeuglenker wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Lenker alkoholisiert war. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Schäden an der Begrünung und einer Betonabgrenzung belaufen sich auf weitere 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Böblingen, das sich mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz befand, aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren