POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus
Ludwigsburg (ots)
Am Freitagabend (12.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 00:30 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über ein Fenster in ein Gebäude in der Römerhofstraße im Stadtteil Hoheneck. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell