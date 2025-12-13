PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (12.12.2025) zwischen 16:30 Uhr und etwa 21:00 Uhr wurde in der Waldenburger Straße in ein Gebäude eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein, durchsuchten es und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und ein Sparbuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

