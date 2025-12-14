Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weitere Einbrüche in Tamm

Ludwigsburg (ots)

Nach den Einbrüchen im Bereich der Silcherstraße und der Reutlinger Straße am Freitag (wir berichteten), kam es im Laufe des Samstags zu weiteren Einbrüchen in der Tübinger Straße. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Gebäude. In beiden Fällen wurden die Terrassentüren aufgehebelt und mehrere Zimmer durchwühlt sowie Schränke und Schubladen geöffnet. Sowohl zum Diebesgut als auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell