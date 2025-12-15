PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3 - Fahrradfahrer verstirbt nach Kollision

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der B3 in Kenzingen ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr die B3 in Fahrtrichtung Kenzingen, als auf Höhe der Sportplätze und in unmittelbarer Nähe der Kreuzung Oberhauser Straße ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Straße querte.

Es kam zu einer Kollision, bei der der Fahrradfahrer von dem herannahenden Fahrzeug erfasst wurde.

Der 39-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach eingeleitete Reanimationsmaßnahmen am Unfallort wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Trotz intensiver medizinischer Versorgung verstarb der Fahrradfahrer später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Der 71-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

