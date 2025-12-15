Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einkaufskorb aus Einkaufswagen entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 16.00 Uhr, wurde einem 84-jährigen Senior, welchem beim Verladen seiner Einkäufe Hilfe angeboten wurde, sein schwarzer Einkaufskorb aus dem Einkaufswagen entwendet. Der 84-Jährige befand sich mit seinem roten Toyota auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Untere Dorfstraße in Nollingen und verlud seine Einkäufe. Ein unbekannter Fahrer eines hinter ihm haltenden Pkw bot seine Hilfe an und stellte zwei Getränkekisten in den Kofferraum des roten Toyotas. Beim Versorgen des leeren Einkaufswagens stellte der 84-Jährige fest, dass sein Einkaufskorb entwendet wurde. Der Einkaufskorb befand sich zuvor in dem Einkaufswagen. In dem Einkaufskorb befanden sich Identitätsdokumente und ein Fahrzeugschein. Der unbekannte Fahrer konnte von Geschädigten nicht beschrieben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell