PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einkaufskorb aus Einkaufswagen entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 16.00 Uhr, wurde einem 84-jährigen Senior, welchem beim Verladen seiner Einkäufe Hilfe angeboten wurde, sein schwarzer Einkaufskorb aus dem Einkaufswagen entwendet. Der 84-Jährige befand sich mit seinem roten Toyota auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Untere Dorfstraße in Nollingen und verlud seine Einkäufe. Ein unbekannter Fahrer eines hinter ihm haltenden Pkw bot seine Hilfe an und stellte zwei Getränkekisten in den Kofferraum des roten Toyotas. Beim Versorgen des leeren Einkaufswagens stellte der 84-Jährige fest, dass sein Einkaufskorb entwendet wurde. Der Einkaufskorb befand sich zuvor in dem Einkaufswagen. In dem Einkaufskorb befanden sich Identitätsdokumente und ein Fahrzeugschein. Der unbekannte Fahrer konnte von Geschädigten nicht beschrieben werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 16:04

    POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert unterwegs

    Freiburg (ots) - Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitag, 12.12.2025, gegen 22.30 Uhr, einen Mann mit, welcher zu einem Pkw torkelte, einstieg und davonfuhr. In der Warmbacher Straße, Höhe Hertener Straße, konnte der 39-jährige Pkw-Fahrer schlussendlich angehalten und kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte er zuvor nicht. Ein Alkoholvortest ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:02

    POL-FR: Rheinfelden: Auf Parkplatz Rucksack aus Einkaufswagen entwendet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 18.00 Uhr, wurde einer 57-jährigen Frau deren Rucksack aus dem Einkaufswagen entwendet. Die 57-Jährige befand sich mit ihrem braunen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Großfeldstraße. Ihr Mercedes stand in der ersten Parkreihe hinter einem Imbiss in Richtung eines ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:00

    POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 13.12.2025 zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich in der Roethestraße in Emmendingen ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem ordnungegemäß am Straßenrand geparkten Ford. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit dem linken Fahrzeugheck des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren