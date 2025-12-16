POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: BMW im Rebacker beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am Freitag, 12.12.2025 zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde im Rebacker, Höhe Hausnummer 37, ein BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden an der hinteren linken Tür der Fahrerseite beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell