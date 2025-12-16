POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: BMW im Rebacker beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, gegen 16.00 Uhr, wurde einem 84-jährigen Senior, welchem beim Verladen seiner Einkäufe Hilfe angeboten wurde, sein schwarzer Einkaufskorb aus dem Einkaufswagen entwendet. Der 84-Jährige befand sich mit seinem roten Toyota auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Untere Dorfstraße in Nollingen und verlud seine Einkäufe. Ein unbekannter Fahrer eines hinter ihm ...

